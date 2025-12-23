في إنجاز فاق كل التوقعات، أصبحت جدّة يابانية تبلغ من العمر 92 عاماً حديث العالم بعد فوزها ببطولة في لعبة القتال الشهيرة «تيكن 8»، لتثبت أن العمر مجرد رقم في مواجهة التحديات الرقمية.

المسنة اليابانية هيساكو ساكاي تغلّبت على 7 منافسين لتتوج بلقب بطولة Care Esports، التي أقيمت الشهر الماضي في اليابان، مستخدمة شخصية «كلاوديو» الإيطالية، المتخصصة في محاربة الشياطين، لتقضي على خصومها واحداً تلو الآخر قبل أن تحسم النهائي أمام منافسها البالغ من العمر 74 عاماً غورو سوغياما، الذي لعب بشخصية «ليلي» الشهيرة بحركاتها الأكروباتية.

البطولة التي نظمتها جمعية كير للرياضات الإلكترونية، استهدفت كبار السن من 73 إلى 95 عاماً بهدف خلق بيئة ممتعة وتنافسية تشجعهم على الانخراط في عالم الألعاب الإلكترونية، وقد تابعها آلاف المشاهدين عبر البث المباشر على يوتيوب.

وأشارت الصحف اليابانية إلى أن فوز ساكاي يعد مثالاً ملهماً على أن الشغف والتحدي لا يعرفان العمر، خصوصاً أن الدراسات العلمية أظهرت أن ممارسة ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد قد تحسن وظائف الذاكرة لدى كبار السن، مما يجعل التجربة مفيدة وترفيهية في الوقت نفسه.

ولم تكتفِ هيساكو ساكاي بتحقيق الفوز فحسب، بل أظهرت للعالم أن عالم الألعاب الإلكترونية أصبح مساحة مفتوحة تجمع الأجيال المختلفة، وتعيد تعريف مفهوم التحدي والمهارة في كل عمر.