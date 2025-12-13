هل جهازك العامل بنظام ويندوز أصبح يستغرق دقائق لتشغيله؟ لا تقلق، هناك طرق سريعة وذكية لاستعادة سرعة جهازك، دون الحاجة لإعادة تثبيت النظام أو فقدان بياناتك.

أول خطوة هي التحكم بالتطبيقات التي تعمل تلقائياً عند بدء التشغيل. يمكنك فتح مدير المهام والاطلاع على التطبيقات وتأثيرها على سرعة التشغيل. التطبيقات الثقيلة يمكن إيقافها مؤقتاً، لتقلل من الحمل على النظام، بينما تظل متاحة للتشغيل اليدوي وقتما تشاء.

إذا كنت تفضل واجهة أكثر وضوحاً، يوفر ويندوز 11 خياراً مباشراً في الإعدادات: توجه إلى التطبيقات ـ تطبيقات بدء التشغيل، وستتمكن من إدارة كل برنامج بسهولة، مع خيار تشغيله تلقائياً أو إيقافه بضغطة زر واحدة.

للمستخدمين الأكثر خبرة، يمكن التوجه إلى سجل النظام Registry للتحكم بدقة في تشغيل التطبيقات عند فتح الجهاز. بعد فتح أداة Regedit، تستطيع تعديل القيم المرتبطة بكل تطبيق: الرقم 02 للتشغيل التلقائي، والرقم 03 لإيقافه. لكن يجب أخذ نسخة احتياطية قبل أي تعديل لتجنب مشاكل النظام.

ولمحبي الحلول الجاهزة، تقدم مايكروسوفت تطبيقاً خارجياً باسم Autorun، يمكن تحميله مباشرة من متجرها. هذا التطبيق يمنحك تحكماً كاملاً في التطبيقات التي تعمل تلقائياً، عبر واجهة سهلة وواضحة، دون الحاجة للتعامل مع السجل أو القوائم المعقدة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك إعادة جهازك إلى أداء سريع كالعادة، والاستمتاع بتجربة ويندوز خالية من الانتظار الطويل والبطء المزعج، مع الحفاظ على كل بياناتك المهمة.