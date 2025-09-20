«واتساب» يطلق ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

أطلق تطبيق واتساب تحديثاً جديداً لمستخدمي أجهزة آيفون، يضيف ميزة «ذكّرني» «Remind Me» التي تتيح للمستخدمين تعيين تذكيرات على رسائل محددة داخل المحادثات، بهدف تسهيل الرجوع إليها في وقت لاحق دون الحاجة للبحث اليدوي.

وتعمل الميزة الجديدة، التي بدأت بالتوفر في الإصدار «25.25.74»، عبر الضغط المطول على أي رسالة، لتظهر خيارات تتيح للمستخدم تحديد وقت التذكير، سواء بعد ساعتين، 8 ساعات، 24 ساعة، أو اختيار مدة زمنية مخصصة.

وعند تفعيلها، تظهر أيقونة جرس صغيرة بجانب الرسالة علامةً مرئيةً، وفي الوقت المحدد، يتلقى المستخدم إشعاراً يحتوي على نص الرسالة واسم المحادثة التي وردت فيها.

وأكدت شركة «ميتا»، المالكة للتطبيق، أن هذه الميزة تتمتع بخصوصية كاملة، إذ إن التذكيرات تكون مرئية للمستخدم فقط، ولا يمكن للطرف الآخر في المحادثة الاطلاع عليها أو معرفة أنه تم تفعيلها.

ويمكن إلغاء التذكير في أي وقت بالسهولة نفسها، من خلال الضغط المطول على الرسالة واختيار «إلغاء التذكير». ودعت واتساب المستخدمين إلى تحديث التطبيق عبر متجر «آب ستور»؛ لضمان وصول الميزة الجديدة والاستفادة منها في تنظيم مهماتهم ومتابعة محادثاتهم بفعالية أكبر.