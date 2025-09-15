انقطاع واسع يعطل «ستارلينك» حول العالم قبل عودة الخدمة تدريجياً

آلاف البلاغات في أمريكا

شهدت شبكة ستارلينك العالمية، التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، انقطاعاً مفاجئاً في الخدمة تسبّب في تعطّل الاتصال بالإنترنت لدى عشرات الآلاف من المستخدمين في الولايات المتحدة وملايين آخرين حول العالم.موقع Downdetector المتخصص برصد أعطال الشبكات رصد أكثر من 43 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة داخل الولايات المتحدة وحدها، في حين اكتفت الشركة ببيان مقتضب أكدت فيه أن فرقها الفنية تعمل على التحقيق وحل المشكلة.انطلقت فكرة «ستارلينك» عام 2015 مشروعاً داخلياً في سبيس إكس، قبل أن تتحوّل إلى واحدة من أكبر شبكات الإنترنت الفضائي في العالم. ومنذ إطلاق أول أقمارها التجريبية عام 2018، ارتفع عدد الأقمار الصناعية في المدار المنخفض للأرض إلى ما يزيد على 2,000 قمر صناعي.تهدف الخدمة إلى تزويد المناطق النائية أو المحرومة من البنية التحتية الأرضية بخدمة إنترنت عالية السرعة، عبر تجهيزات استقبال بسيطة تشمل طبقاً يوضع على سطح المنزل وجهاز توزيع إشارة يعمل مثل الراوتر التقليدي.عادت الخدمة لاحقاً إلى العمل بشكل تدريجي، لكن غياب التفاصيل حول سبب الخلل ترك المستخدمين في حالة من القلق، وسط دعوات لتعزيز موثوقية الشبكة التي يعتمد عليها كثيرون في الاتصالات والعمل والتعليم عن بُعد.