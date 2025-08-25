كيف تحمي بياناتك من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

مع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، أصبحت حماية الخصوصية الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.. إليك خمس خطوات أساسية لضمان أمان بياناتك:

لا تشارك أسرارك الشخصية:

لا تقدم معلومات حساسة مثل أرقام البنوك أو كلمات المرور، فحتى لو كان الذكاء الاصطناعي ذكياً، فهو ليس أمينًا على بياناتك الخاصة.

استخدم كلمات مرور قوية وفعل التحقق بخطوتين:

تجنب الكلمات الشائعة مثل «12345»، وفعل خاصية التحقق بخطوتين لزيادة الأمان الرقمي.

راقب صلاحيات التطبيقات:

اسأل نفسك دائمًا لماذا يحتاج التطبيق لصلاحيات معينة، مثل الوصول لموقعك الجغرافي، ولا تمنح أي صلاحية غير ضرورية.

تحقق من مصادر الأدوات:

لا تقم بتحميل أدوات الذكاء الاصطناعي إلا من المصادر الرسمية والموثوقة.

اقرأ سياسات الخصوصية:

رغم أنها قد تبدو مملة، فإن فهم سياسات الخصوصية يساعدك على معرفة كيفية تعامل الأداة مع بياناتك بشكل واضح.

تظل الخطوة الأهم هي الوعي الرقمي؛ فكلما كنت أكثر وعيًا بكيفية التعامل مع بياناتك، زادت حمايتك عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.