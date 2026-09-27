جدّد الشقيقان صالح ومحمد أبو الشامات مشهد حضور الأشقاء بقميص المنتخب السعودي، بعد اجتماعهما ضمن قائمة «الأخضر» في منافسات كأس الخليج «خليجي 27»، ليعيد ظهورهما إلى الواجهة ذكريات الشقيقين أحمد وعبده عطيف مع المنتخب.



ويحمل ظهور أبو الشامات في البطولة خصوصية، بعدما جمعهما قميص «الأخضر» في منافسة خليجية، في مشهد أعاد إلى الأذهان تجربة أبناء عطيف، الذين شكّلوا أحد أبرز النماذج لتمثيل شقيقين للمنتخب السعودي.



وتأتي مشاركة صالح ومحمد امتدادًا لحضور الأشقاء في تاريخ الكرة السعودية، إذ يضيف ظهورهما مع «الأخضر» خلال بطولة خليجية فصلًا جديدًا إلى هذه الذكريات، في ظل المكانة الخاصة التي تحظى بها كأس الخليج لدى الجماهير السعودية.



وبين تجربة أحمد وعبده عطيف، وحضور صالح ومحمد أبو الشامات، تتجدد صورة الأشقاء بقميص «الأخضر»، في مشهد يجمع بين جيلين ويعكس امتداد الحضور العائلي في مسيرة المنتخب السعودي.