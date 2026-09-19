فرض ماميلودي صن داونز تفوقه الإحصائي على الأهلي خلال المواجهة التي انتهت بفوزه 2-1 ضمن كأس إنتركونتيننتال، بعدما استحوذ الفريق الجنوب أفريقي على الكرة بنسبة 71% مقابل 29% للأهلي.



وظهر الفارق أيضًا في دقة التمرير، إذ أجرى صن داونز 469 تمريرة دقيقة مقابل 188 للأهلي، فيما تفوق أصحاب الأرض في التسديدات على المرمى بـ6 مقابل 1. وعلى مستوى الانضباط، حصل فريق صن داونز على 3 بطاقات صفراء، بينما حصل الأهلي على 4 بطاقات صفراء دون تسجيل أي بطاقة حمراء.



ورغم الأفضلية الإحصائية لصن داونز، حافظ الأهلي على حظوظه حتى النهاية، بعدما سجل هدفه الوحيد عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 19 بعد تسديدة من فراس البريكان، قبل أن يحسم الفريق الجنوب أفريقي المباراة بهدف ثانٍ في الدقيقة 80.