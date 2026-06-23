

لم تكن مباراة المنتخب السعودي أمام إسبانيا في كأس العالم FIFA 26 مجرد حدث رياضي عابر، بل كانت لحظةً إعلاميةً فارقة كشفت عن حجم التحوّل الذي طرأ على سلوك المشاهدة لدى الجمهور السعودي، وأثبتت أن كرة القدم لا تزال تحتلّ مكانةً استثنائية في وجدان المجتمع، لا تضاهيها منصة بثٍّ ولا تنافسها وسيلةٌ رقمية مهما بلغت شعبيتها. جاء تقرير شركة MRC — التصنيف الإعلامي ليلة 15 يونيو 2026 — ليوثّق هذا الحضور الجماهيري الاستثنائي بالأرقام والتحليلات، ويفتح أمام الباحثين والإعلاميين والمعلنين آفاقاً واسعةً لفهم طبيعة الجمهور السعودي وتوجهاته.

أرقامٌ لا تُقال بهدوء

بلغ إجمالي الوصول غير المتكرر 1.9 مليون مشاهد فريد، وهو رقمٌ يعكس نطاقاً شعبياً واسعاً امتدّ عبر مناطق المملكة كافةً، وتجاوز بمراحل ما تحقّقه البرامج التلفزيونية الاعتيادية في أعلى مواسمها. أما متوسط عدد المشاهدين في الدقيقة الواحدة فقد بلغ 438 ألف مشاهد، في حين تجاوز إجمالي نقاط التقييم المطلقة حاجز 120 مليون نقطة، وهو مؤشرٌ يكشف عن كثافة المشاهدة ومدتها لا مجرد حضورها.

وعلى صعيد التقييمات، سجّلت المباراة متوسط تقييم 6.05% ارتفع في لحظات الذروة إلى 7.01%، وهي نسبٌ تُصنَّف مرتفعةً بمعايير السوق السعودية، وتضع هذا الحدث في مصافّ أعلى المحتويات تقييماً طوال الموسم.

120 مليون نقطة تقييم مطلقة — رقمٌ يكشف أن الجمهور لم يكتفِ بالحضور، بل أدمن المتابعة

سبعة % في لحظةٍ لا تُنسى

ما يُميّز تقرير MRC عن غيره أنه لا يكتفي بالأرقام الإجمالية، بل يرسم لنا منحنىً حيّاً يُجسّد نبضَ المشاهدة من الدقيقة 18:53 حتى الدقيقة 21:01، أي على مدار ساعتين وثماني دقائق متواصلة.

انطلقت نسبة المشاهدة عند صافرة البداية بشكلٍ تدريجي، لترتفع ببطء في الدقائق الأولى، قبل أن تشهد قفزةً لافتةً مع الأحداث الحارة. وسجّلت الذروة المطلقة عند الدقيقة 19:41 بنسبة 7.0%، وهو توقيتٌ تزامن مع تدخّل دفاعي بطولي من حارس المرمى العويس أبقى الأمل حيّاً في نفوس الملايين أمام شاشاتهم.

ومن أبرز ما رصده التقرير أن منحنى المشاهدة لم يتراجع بشكلٍ ملحوظ خلال استراحة النصف، مما يدلّ على أن الجمهور ظلّ متمسّكاً بشاشته حتى في فترة الراحة، وهو سلوكٌ يعكس مدى الانخراط العاطفي العالي في أحداث المباراة. وفي الشوط الثاني، رصد التقرير ارتفاعاً جديداً تزامن مع أول تسديدة سعودية خطيرة سجّلها الحمدان، فضلاً عن توقّف طويل لتقنية الفيديو VAR أبقى الجمهور في حالة من الترقّب والتشويق المُعلَّق.

هذه القراءة الدقيقة دقيقةً بدقيقة ليست ترفاً إحصائياً، بل هي أداةٌ تحليلية ذهبية بيد كلّ مسؤول عن محتوى أو إعلان أو بثٍّ مباشر، إذ تكشف أين يجلس الجمهور وأين ينتبه وأين يتشتّت.

ثلاثةٌ وثلاثون % تُغيّر المعادلة

تُفصح أرقام توزيع الجمهور عن حقيقةٍ اجتماعية بالغة الدلالة: فقد استأثر الذكور السعوديون بالحصة الأكبر بواقع 47% من إجمالي المشاهدين، وهو رقمٌ متوقّعٌ في ضوء العلاقة التقليدية الراسخة بين الرجل السعودي وكرة القدم. غير أن اللافت والمثير للاهتمام هو حصة الإناث السعوديات التي بلغت 33%، أي أن واحدةً من كلّ ثلاثة مشاهدين كانت امرأةً سعودية، وهو مؤشرٌ يُثبت بالأرقام ما باتت تشير إليه الدراسات من تنامٍ ملحوظ في اهتمام المرأة السعودية بكرة القدم في ظلّ التحوّلات الاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وعلى صعيد الجاليات العربية المقيمة، شكّل العرب المقيمون من الذكور 14%، فيما أسهمت العربيات المقيمات بنسبة 6%، مما يعني أن شريحةً واسعةً من الجاليات العربية في المملكة تابعت المباراة بوصفها حدثاً خليجياً وعربياً لا سعودياً خالصاً. هذا التنوّع في قاعدة المشاهدين يُقدّم للمعلنين وصانعي المحتوى خريطةً ديموغرافية دقيقة تُعينهم على تصميم رسائل موجَّهة ومؤثّرة لكل شريحة.

امرأةٌ واحدة من كلّ ثلاثة مشاهدين — المرأة السعودية تُعيد رسم خريطة الجمهور الرياضي

الغرب يتصدّر والشرق يتساءل

لا تقلّ الجغرافيا أهميةً عن الديموغرافيا في قراءة سلوك الجمهور. وقد جاءت المنطقة الغربية في صدارة المناطق بنسبة 45% من إجمالي المشاهدين، وهو أمرٌ يُعزى جزئياً إلى الكثافة السكانية العالية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن الحضور الكثيف للجاليات العربية التي تتمركز في هذه المنطقة.

وجاءت المنطقة الوسطى في المرتبة الثانية بنسبة 29%، فيما حلّت المنطقة الشمالية ثالثةً بـ 11%، والمنطقة الشرقية رابعةً بـ 9% على الرغم من أنها تُمثّل قطباً اقتصادياً وسكانياً بارزاً. أما المنطقة الجنوبية فأسهمت بـ 5%، وهو رقمٌ يعكس الواقع الديموغرافي للمنطقة مقارنةً بغيرها. هذا التوزيع الجغرافي يستدعي تأمّلاً من القائمين على الإعلام الرياضي السعودي، لا سيما ما يتعلّق بتعزيز الوصول إلى المناطق ذات النسب الأدنى وتحليل أسباب الفجوة بين المنطقتين الغربية والشرقية.

التلفزيون لم يمُت — بل كان ينتظر اللحظة المناسبة

يُشير تقرير MRC في مجمله إلى حقائق راسخة يجب أن تستوعبها صناعة الإعلام السعودية والعربية: أن التلفزيون لا يزال الوسيط الملكي للأحداث الكبرى، وأن الحديث عن تراجع المشاهدة التلفزيونية ينبغي أن يُقرَأ بتمييزٍ دقيق بين المحتوى العادي والمحتوى الاستثنائي كالرياضة. وأن المرأة السعودية باتت قوةً جماهيريةً حقيقية لا يمكن إغفالها في خطط البثّ والتسويق الرياضي. وأن التحليل الدقيق للمشاهدة دقيقةً بدقيقة بات ضرورةً لا ترفاً، لأنه يُتيح للمنظومة الإعلامية ككلّ — إنتاجاً وبثّاً وإعلاناً — أن تعمل بكفاءة أعلى وتأثيرٍ أعمق.

الأخضر هويةٌ لا تتغيّر بتغيّر النتائج

ثمة ما هو أعمق من الأرقام في هذا التقرير، وأبعد من منحنيات التقييم وخرائط التوزيع الجغرافي. فحين يتوقف 1.9 مليون سعودي عن كلّ شيء ويلتفتون نحو شاشةٍ واحدة، فإنهم لا يشاهدون مجرد مباراة، بل يُعلنون انتماءهم إلى هوية مشتركة تتجاوز الفوز والخسارة. الجمهور السعودي أثبت مرةً أخرى أن علاقته بالمنتخب الوطني ليست علاقة مشجّع بنتيجة، بل علاقة إنسانٍ بجزءٍ من روحه.

حين يفوز الأخضر يحتفل الجميع، وحين تقسو عليه النتائج يزداد التعلّق به ويتجذّر الوفاء

المنتخب في الوجدان السعودي ليس فريقاً رياضياً يُقاس بالنقاط والترتيب، بل هو رمزٌ وطني يتوحّد حوله الجميع — رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، في الغرب والوسط والشمال والجنوب والشرق — لأنه ببساطة يحمل اسمهم وألوانهم وأحلامهم فوق كلّ ملاعب العالم. وما هذه الأرقام التي رصدها تقرير MRC إلا شاهدٌ موثّقٌ على أن الانتماء للأخضر لا يحتاج إلى نتيجة ليبقى حيّاً ومتوهّجاً في القلوب.