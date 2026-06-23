أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، المعروفة باسم «تريوندا»، إلى محطة الفضاء الدولية ضمن تجربة علمية تهدف إلى دراسة سلوك الأجسام في بيئة انعدام الجاذبية، وتحليل تأثير توزيع الكتلة وحركة الدوران في ظروف الفضاء.



ونشرت «ناسا» مشاهد لرواد الفضاء داخل المحطة وهم يتبادلون الكرة، في تجربة تجمع بين الرياضة والبحث العلمي، حيث خضعت الكرة لاختبارات تهدف إلى رصد طريقة تحركها واستقرارها بعيداً عن تأثير الجاذبية الأرضية.



وتندرج التجربة ضمن برامج تعليمية وبحثية تسعى إلى توضيح العلاقة بين علوم الفضاء والفيزياء التطبيقية، من خلال دراسة عوامل مثل مركز الكتلة والديناميكا الحركية للأجسام أثناء الحركة والدوران، وربطها بتطبيقات مرتبطة بالأداء الرياضي.



وأكدت «ناسا» أن إرسال الكرة إلى الفضاء لا يقتصر على الجانب الترويجي المرتبط بالبطولة، بل يأتي في إطار تجربة علمية تساعد على تعزيز فهم حركة الأجسام في بيئات مختلفة، ودراسة مبادئ يمكن الاستفادة منها في مجالات تحليل الأداء وتطوير التقنيات الرياضية.