أكد الإيطالي فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، أن فريقه سيدخل مباراته الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم دون ضغوط، عندما يواجه كولومبيا الأربعاء في افتتاح مشواره بمونديال 2026، مشدداً على أهمية الاستمتاع بهذه اللحظة التاريخية مع الحفاظ على الروح التنافسية.



وقال كانافارو خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء إن الجهاز الفني عمل على مساعدة اللاعبين في التعامل مع الأجواء الاستثنائية لأول ظهور لأوزبكستان على المسرح العالمي، مستفيداً من تجربته الشخصية عندما قاد المنتخب الإيطالي إلى التتويج بلقب كأس العالم عام 2006.



وأوضح المدرب الإيطالي أن رسالته الأساسية للاعبين تمثلت في ضرورة الاستمتاع بالتجربة واستيعاب قيمتها التاريخية، مؤكداً أن المنتخب لا يملك ما يخسره في مشاركته الأولى، لكنه في الوقت ذاته يدرك أهمية القتال والمنافسة في كل مباراة.



وأضاف أن المشاركة في كأس العالم تمثل محطة ستبقى راسخة في ذاكرة اللاعبين طوال مسيرتهم، مشيراً إلى أنه حرص على نقل تفاصيل تجربته الأولى في البطولة العالمية لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط المصاحبة لهذا الحدث.



وشدد كانافارو على أن المنتخب الأوزبكي لا يسعى فقط إلى تحقيق نتائج إيجابية، بل يتطلع أيضاً إلى تقديم صورة تعكس ثقافة البلاد وهويتها الكروية وفلسفتها داخل الملعب، لافتاً إلى أن الظهور الأول في المونديال يشكل فرصة لإبراز شخصية الكرة الأوزبكية أمام العالم.



ويعوّل المنتخب الأوزبكي على المدافع عبد القادر خوسانوف، لاعب مانشستر سيتي، لقيادة المنظومة الدفاعية خلال البطولة، حيث وصفه كانافارو بأنه لاعب يمتلك القدرة على التحكم في مجريات المباراة والتعامل مع الضغوط، فضلاً عن مرونته التكتيكية وقدرته على شغل أكثر من مركز.



ورأى المدرب الإيطالي أن بروز خوسانوف في أحد أبرز الأندية الأوروبية يعكس التطور المتسارع لكرة القدم الأوزبكية، متوقعاً أن تشهد السنوات القادمة انتقال المزيد من اللاعبين الأوزبكيين إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.



كما أشار إلى أن التطور الذي حققته كرة القدم في أوزبكستان، من خلال الاستثمار في الأكاديميات والبنية التحتية الرياضية، كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى قبول مهمة تدريب المنتخب.



وتستهل أوزبكستان مشوارها في المجموعة الخامسة عشرة بمواجهة كولومبيا على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية، قبل أن تواجه البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما أعرب كانافارو عن تطلعه لخوض المباراة في أحد أكثر الملاعب شهرة في تاريخ كرة القدم، مؤكداً أن اللعب على أرض شهدت لحظات خالدة صنعها أساطير اللعبة يمثل تجربة استثنائية لفريقه.