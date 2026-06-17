ملعب «أروهيد» سيشهد الليلة مشهداً استثنائياً لا يتكرر كثيراً في الملاعب.. «عائلة زيدان» بكاملها ستكون حاضرة في المدرجات، يتقدمها الأسطورة زين الدين زيدان، لمساندة ابنه الحارس لوكا زيدان والمنتخب الجزائري أمام الأرجنتين ضمن كأس العالم 2026.



وسيكون «زيزو» في المدرجات أباً فخوراً، عيناه تراقبان كل حركة من حارس ابنه، وعلى أرضية الميدان سيكون لوكا أمام اختبار العمر.. مطالباً بكتابة فصله الخاص من حكاية عائلة اسمها «زيدان».



لوكا الذي اختار تمثيل الجزائر بلد والده، يقف الليلة أمام تحدي مواجهة ميسي ورفاقه. والأب الذي سحر العالم بلمساته السحرية، سيتحول من أسطورة إلى مشجع يرتجف قلبه مع كل تصدٍ.