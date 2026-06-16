في ليلة للتاريخ، شارك اللاعب المصري حمزة عبدالكريم البالغ من العمر 18 عاماً و 165 يوماً، في مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين، ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من (11يونيو -19 يوليو)، بمشاركة 48 منتخباً.



وكان اللاعب حمزة عبدالكريم، قد دخل المستطيل الأخضر مع منتخب بلاده بعد التغيير الذي أجراه مدرب «الفراعنة» حسام حسن مع اللاعب محمد صلاح، في الدقيقة 76، ليصبح أصغر لاعب مصري وعربي يشارك في مباراة مع منتخب بلاده في المونديال، فيما عربياً، حطم عبدالكريم، رقم المغربي بلال الخنوس الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، في سن 18 عاماً وسبعة أشهر.