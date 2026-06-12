باكيتا لـ«عكاظ»: الأخضر قادر على تكرار ملحمة الأرجنتين.. وأرشح البرازيل للقب

أكد مدرب الأخضر السابق البرازيلي ماركوس باكيتا، أن منتخب السعودية قادر على عبور دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، رغم صعوبة المهمة.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في المونديال بمواجهة أوروغواي يوم الثلاثاء القادم في الواحدة صباحاً ضمن منافسات المجموعة الثامنة، ثم يلتقي مع إسبانيا يوم الأحد 21 يونيو، على أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم السبت 27 يونيو.

هل يٌكرر الأخضر ملحمة الأرجنتين؟

وقال باكيتا في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «أعتقد أنها مهمة الأخضر صعبة بسبب ترتيب المباريات في دور المجموعات؛ إذ إن أول مباراتين ستكونان أمام المنتخبين المرشحين الأبرز في المجموعة، لكن الأخضر قادر على مفاجأتنا كما فعل أمام الأرجنتين بالفوز 2-1 في النسخة الماضية، وعندها يمكنه التأهل إلى الدور القادم».

ماركوس باكيتا.

ثقة كبيرة في الجيل الحالي

وأضاف: «رغم التغييرات التي طرأت على القيادة الفنية للمنتخب السعودي، إلا أنني أعتقد أن اللاعبين سيكونون في قمة التركيز والتحفيز لتحقيق مفاجأة مونديالية، كما قلت، المباراتان الأوليان صعبتان، لكن بإمكان الأخضر تحقيق مفاجأة أمام أوروغواي، أما أمام الرأس الأخضر ففرص الفوز مرتفعة».

وتابع: «أعجبني هذا الجيل كثيراً؛ فهو يضم لاعبين مهاريين وحيويين، المدرب دونيس لم يحظَ بوقت كافٍ لفهم ما يمكن أن يقدمه كل لاعب بشكل كامل، لكنني واثق من قدرته على تقديم عمل كبير في هذه النسخة من كأس العالم رغم جميع الصعوبات الموجودة».

ماركوس باكيتا.

ذكريات مونديال 2006

وحول ذكرياته مع الأخضر في مونديال 2006، قال: «أعتقد أننا كنا الأقرب للفوز في المباراة الأولى أمام تونس، لكنها انتهت بالتعادل 2-2. ولو حصدنا النقاط الثلاث، لكانت الأجواء مختلفة تماماً في المباراتين أمام إسبانيا وأوكرانيا».

ترشيح البرازيل للقب

وعن توقعه لبطل مونديال 2026، أجاب: «أتوقع تتويج البرازيل، ولكن مع هذا النظام الجديد والقواعد الجديدة، أعتقد أننا سنشهد العديد من المفاجآت، كما أن منتخبات فرنسا والبرتغال وهولندا تمر بفترة جيدة، لكن هناك أيضاً المنتخبات التقليدية مثل ألمانيا وإنجلترا، التي تتطور بشكل ملحوظ خلال البطولة وتبقى دائماً منتخبات تستحق الاحترام».

مفاجأة صادمة بشأن الأرجنتين

ورغم أن منتخب الأرجنتين هو حامل لقب النسخة السابقة من المونديال، إلا أن باكيتا استبعد «التانغو» من سباق التتويج بلقب النسخة الخالية المٌقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.