ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر مباريات في كأس العالم 2026 كانت قد صدرت لنحو 60 مشجعاً دون مقابل نتيجة خلل تقني في نظام الحجز الإلكتروني، مطالباً أصحابها بإعادة استكمال عملية الشراء وسداد القيمة الفعلية للتذاكر.



وأوضح «فيفا» أن التذاكر تأكد حجزها بقيمة صفر دولار بسبب مشكلة فنية مرتبطة بعملية الدفع أثناء إتمام إجراءات الشراء عبر المنصة الرسمية، مشيراً إلى أن التذاكر ما زالت محفوظة للمشجعين المتضررين، الذين تلقوا إشعارات رسمية لاستكمال سداد المبالغ المستحقة.



وأكد الاتحاد الدولي في بيان رسمي أسفه للخطأ التقني وما ترتب عليه من إرباك للمشجعين، مشدداً على أن حقوقهم في الحصول على التذاكر لا تزال قائمة شريطة إتمام عملية الدفع وفق الأسعار المعتمدة.



ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل حول آلية بيع تذاكر كأس العالم 2026، في وقت تخضع فيه بعض ممارسات التسعير والتوزيع لعمليات مراجعة وتحقيق من قبل السلطات المختصة في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي بشأن مدى توافقها مع قوانين حماية المستهلك.



وبحسب المراسلات الموجهة إلى المشترين، فإن التذاكر المتأثرة بالخلل طُرحت عبر الموقع الرسمي للبطولة في 21 مايو الماضي، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو نفاد تذاكر جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات.



ورغم تلك التصريحات، لا تزال تذاكر عدد من مباريات المونديال متاحة للبيع عبر المنصة الرسمية قبل انطلاق البطولة في مدينة مكسيكو سيتي الأسبوع القادم، وسط تساؤلات بشأن مستقبل سياسة التسعير الديناميكي التي اعتمدها «فيفا»، وإمكانية خفض أسعار بعض المباريات الأقل إقبالاً.



كما يدير الاتحاد الدولي منصة إعادة بيع رسمية للتذاكر يحصل من خلالها على عمولة تبلغ 15% من كل من البائع والمشتري، في خطوة تهدف إلى الحد من نشاط السوق الثانوية وتجار التذاكر، رغم استمرار توفر عدد كبير من التذاكر عبر منصات بيع أخرى.



وتُعد أسعار تذاكر نسخة 2026 الأعلى في تاريخ كأس العالم، إذ يبرر «فيفا» هذه السياسة بكونها تسهم في تعزيز العوائد المالية المخصصة لدعم برامج تطوير كرة القدم وتمويل الاتحادات الوطنية الأعضاء حول العالم.



وشهدت النسخة الحالية تحولاً في آلية إدارة ملف التذاكر، بعدما تولى الاتحاد الدولي بصورة مباشرة مسؤولية التسعير والبيع، خلافاً للنموذج المعمول به في النسخ السابقة الذي كان يعتمد بدرجة أكبر على اللجان المنظمة المحلية في الدول المستضيفة. وكانت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قد تعهدت عند حصولها على حق استضافة البطولة عام 2018 بطرح مئات الآلاف من تذاكر دور المجموعات بأسعار تبدأ من 21 دولاراً.