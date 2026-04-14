عكست مدينة جدة مستوى متقدماً في تنظيم تجربة الجماهير خلال منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، من خلال رحلة حضور تبدأ من الوصول إلى محيط الملاعب وتنتهي بالجلوس في المدرجات، وفق آلية تشغيل سلسة تسهّل متابعة المباريات.



وساهمت خطط اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية في تنظيم الوصول وتسهيل حركة الجماهير، عبر مسارات مخصصة للسيارات وأخرى للمشاة، إلى جانب توزيع البوابات بشكل يضمن سرعة الدخول، مدعومة بفرق ميدانية ومتطوعين للإرشاد والتوجيه، ما أدى إلى تقليص فترات الانتظار وتعزيز انسيابية التدفق.



وأشادت الجماهير بالتجربة السلسة للوصول إلى مدينة جدة وكذلك دخول الملاعب، إذ امتدت هذه الكفاءة داخل الملاعب من خلال تنظيم الممرات وتكامل الخدمات، مع توفير لوحات إرشادية تسهّل الوصول إلى المقاعد، إضافة إلى خدمات مساندة تعزّز من راحة الجماهير وترتقي بجودة التجربة.



ويأتي ذلك ضمن خطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة، التي عملت على تنسيق الجهود وتكامل العمليات؛ بهدف تقديم تجربة جماهيرية آمنة وسلسة وفق أعلى المعايير التنظيمية.



وتندرج هذه الجهود ضمن مسيرة تطوير مستمرة للبنية التحتية الرياضية في المملكة، التي شهدت خلال السنوات الماضية نقلات نوعية في تحديث المنشآت وتطوير إدارة الفعاليات؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.



ولا تقتصر هذه التجربة على الجوانب التنظيمية، إذ تعكس نهجاً يركز على تحسين تجربة الجماهير في مختلف مراحل حضورهم، ما يؤدي إلى رفع مستوى الرضا وتعزيز الإقبال على الفعاليات الرياضية.