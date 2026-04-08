سحبت، اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، قرعة منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 17 عاماً، التي ستقام في المغرب خلال الفترة ما بين 13 مايو و2 يونيو المقبلين، بمشاركة 16 منتخباً أفريقياً.



وأسفرت القرعة عن وقوع المغرب، البلد المضيف، في المجموعة الأولى إلى جانب كل من تونس، ومصر، وإثيوبيا، في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات كوت ديفوار والكاميرون وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمجموعة الثالثة منتخبات مالي وأنغولا وتنزانيا وموزمبيق، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات السنغال، وجنوب إفريقيا، والجزائر، وغانا.



ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب.



وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى (ربع النهائي) تلقائياً إلى بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً 2026، التي ستقام في قطر، خلال شهر نوفمبر المقبل، بينما ستخوض المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها مباراتين فاصلتين لتحديد المنتخبين الآخرين المتأهلين للبطولة.