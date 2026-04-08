التقى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمقر المحافظة اليوم، بمجلس إدارات الأندية الرياضية بالمحافظة، بحضور نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وعدد من قيادات الوزارة، ورؤساء وأعضاء الأندية الرياضية، في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير القطاع الرياضي ورفع مستوى الأداء.



وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه الأندية، ومناقشة الإستراتيجيات والخطط الرامية إلى تطوير المنشآت والبرامج الفنية، وتعزيز الحوكمة بما يحقق أثرًا ملموسًا على مستوى الأداء، إضافة إلى بحث آليات الاستثمار والرعاية لتعزيز الاستدامة والتنافسية الرياضية في المحافظة.



وأكد محافظ الأحساء أن دعم الأندية وتمكينها يسهم في رفع جودة الحياة، ويوسع قاعدة المشاركة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع وزارة الرياضة لتسريع برامج تطوير المنشآت والبرامج الفنية، وتعظيم أثر المبادرات الرياضية في المحافظة.



ونوه بجهود الأندية في خدمة المجتمع ودورها الحيوي في تعزيز جودة الحياة وتوسيع المشاركة المجتمعية، وأن تمكين الأندية وفتح مسارات الاستثمار والرعاية يعزز استدامتها ويرفع تنافسية الأحساء على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز المجتمع الحيوي والتنمية المستدامة، بما يسهم في تمكين الإنسان وتعظيم أثر المبادرات الرياضية في المحافظة.



من جانبه، أشاد نائب وزير الرياضة بالدعم المستمر الذي يقدمه محافظ الأحساء للقطاع الرياضي بالمحافظة، مؤكدًا أن المتابعة المباشرة والدعم المتواصل يسهمان في تمكين الأندية، وتعزيز أداء برامجها، وفتح فرص للاستثمار والرعاية، بما يعزز التنافسية الرياضية للأحساء على مستوى المملكة.