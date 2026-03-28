خسر المنتخب الوطني السعودي الأول «B» من منتخب السودان بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) على ملعب الصالة الرياضة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



وجاء هدف المنتخب الوطني عن طريق اللاعب عيد المولد في الدقيقة 71، في حين سجل منتخب السودان هدفيه في الدقيقتين 58 و65 من مجريات المباراة.



ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكوّنة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، نواف بوشل، خليفة الدوسري، أحمد شراحيلي، محمد محزري، محمد المجحد، ماجد كنبه، محمد أبوالشامات، راكان الغامدي، عبدالعزيز العليوة، ثامر الخيبري.



في حين أشرك الإيطالي لويجي دي بياجو في الشوط الثاني: إسلام هوساوي، ومحمد سليمان، وعبدالباسط هندي، وعيد المولد، وعلاء حجي، وعبدالعزيز السويلم، وعلي الأسمري، وصبري دهل، وهمام الهمامي؛ وذلك بهدف الوقوف بشكل أكبر على مستويات اللاعبين من خلال المباراة التجريبية.



من جهة أخرى، ضمّ المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد إلى قائمة المنتخب الوطني «B» كلاً من: لاعب نادي الاتفاق عبدالباسط هندي، ولاعب نادي الفيحاء عبدالله رديف، ولاعب نادي الرائد محمد الدوسري، ولاعب نادي نيوم فارس عابدي، ولاعب نادي الأهلي محمد عبدالرحمن إلى معسكر المنتخب الوطني «B».