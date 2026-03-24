أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، هيرفي رينارد، عن استبعاد اللاعب حسان التمبكتي من المعسكر التدريبي الحالي للأخضر في مدينة جدة، وذلك بعد تقييم طبي دقيق لحالته الصحية.



وجاء قرار الاستبعاد بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي كشف، بعد إجراء الفحوصات اللازمة لمكان إصابة اللاعب، عن عدم جاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي مكثف لاستعادة كامل جاهزيته.



ولم يشارك تمبكتي في مران الأخضر منذ انطلاقه بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ، وخضوعه لأشعة رنين مغناطيسي في أحد مستشفيات جدة للوقوف على حالة إصابته، مكتفيا ببرنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، قبل أن يقرر الجهاز الفني والإداري بقيادة هيرفي رينارد استبعاده من المعسكر، واستدعاء علي لاجامي إلى تدريبات المنتخب الأول قادمًا من معسكر منتخب B الذي يعسكر بالتوازي مع المنتخب الأول A الذي يخوض لقاءين وديين أمام منتخبي مصر وصربيا.



وكانت «عكاظ» قد أشارت في خبرها المنشور أمس، إلى استبعاد اللاعب حسان تمبكتي، قبل أن يعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي الأول قرار استبعاده عبر بيان رسمي في الساعة 4 من عصر الثلاثاء، بعد ثبوت عدم جاهزيته وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف.