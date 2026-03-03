أكد مصدر بنادي النصر لـ«عكاظ» عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن مغادرة قائد الفريق كريستيانو رونالدو العاصمة السعودية الرياض عبر طائرته الخاصة إلى خارج البلاد.



وأوضح المصدر أن اللاعب تواجد عصر اليوم (الثلاثاء)، في مقر النادي، إذ التحق بزملائه قبل أن يتجه إلى العيادة الطبية لإجراء جلسات علاج طبيعي، إثر شعوره بشدٍ في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة الفريق الأخيرة أمام الفيحاء، ما استدعى خروجه في الشوط الثاني تجنباً لتفاقم الإصابة.



وأشار إلى أن مدة الغياب ونوعية الإصابة لم تتحددا بشكل نهائي حتى الآن، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن البرنامج العلاجي خلال الساعات القادمة في حال تأكد غياب اللاعب عن مواجهة الفريق القادمة أمام نيوم ضمن منافسات الجولة القادمة من الدوري.



المشهد كان واضحاً داخل «دار النصر»، برنامج لياقي مكثف، علاج طبيعي يومي، وتمارين تقوية مخصصة للعضلة الخلفية، ضمن خطة تأهيل دقيقة تهدف إلى استعادة الجاهزية الكاملة قبل مواجهة نيوم السبت القادم. الجهاز الطبي وضع برنامجاً تصاعدياً يعتمد على رفع الحمل البدني تدريجياً، مع متابعة مباشرة لمؤشرات الاستشفاء العضلي، في إطار إدارة احترافية للحالة.



وكشف المصدر أن اللاعب يقضي ساعات إضافية في مقر الفريق بعد نهاية التدريبات، ما بين جلسات علاج طبيعي، وتمارين مقاومة، وإعداد بدني خاص، في رسالة تعكس التزاماً عالياً واستشعاراً لمرحلة الحسم في الموسم.



خارج الملعب، يعيش رونالدو أجواء شهر رمضان في العاصمة الرياض وسط عائلته، متنقلاً بين المعالم التاريخية والتراثية، خصوصاً أحياء الدرعية التاريخية، في حضور يعكس اندماجاً ثقافياً واجتماعياً يتجاوز الإطار الرياضي.



وأجهض تواجد رونالدو اليوم في التدريبات موجة أخبار دولية خارج السياق، فالصورة من أرض التدريب حسمت الجدل، وأعادت التركيز إلى الميدان، إذ تتجه الأنظار إلى جاهزيته للمواجهة القادمة، في سباق صدارة يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط البدني.