أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، إصابة مهاجمه الدولي البرازيلي رودريغو غوس بتمزق في الرباط الصليبي.

وسقط رودريغو على أرضية الملعب في الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد خيتافي، أمس الإثنين، بعد تعثر ساقه أثناء محاولاته الانطلاق من الجبهة اليسرى، ورغم ظهور علامات الألم على اللاعب، إلا أنه واصل اللقاء حتى نهايته.

بيان ريال مدريد

وقال النادي في بيان: «بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا رودريغو من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى».

مدة الغياب

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، سيغيب رودريغو عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهراً، ما يعني غيابه عن منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.