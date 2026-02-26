أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالشراكة مع رابطة دوري الدرجة الأولى والاتحاد السعودي لكرة القدم، أن القيمة الإجمالية لعقد حقوق النقل التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت مليارين و320 مليون ريال سعودي، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.



وأوضحت الرابطة أن العقد يمتد لمدة 6 مواسم رياضية، بدأت في 19 أغسطس 2025، ويستمر حتى نهاية موسم 2030/2031، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعكس النمو المتسارع في القيمة التجارية للمسابقات المحلية، وتعزز من مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.



وبيّنت أن قناة ثمانية، كانت قد فازت بترسية حقوق النقل وفق الإعلان الصادر في 14 يونيو الماضي، مؤكدةً أن اختيار الناقل جاء استناداً إلى معايير فنية وتشغيلية وتجارية دقيقة، في ظل ما تتمتع به من خبرة في صناعة المحتوى وتطوير التجارب الرقمية، إضافة إلى امتلاكها بنية تقنية متقدمة ومنصات إعلامية متعددة تتيح تقديم منتج بث عالي الجودة.



وشددت الرابطة على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مسار إستراتيجي لتطوير منظومة البث والمحتوى، بما يواكب تطور المشهد الرياضي، ويرتقي بجودة المنتج المقدم للجماهير، ويوفر تجربة مشاهدة أكثر تكاملاً وتفاعلية عبر مختلف القنوات والمنصات.



وأضافت أن بنود العقد تعكس مستوى أعلى من الاستقرار الاقتصادي والتنظيمي، وتمنح إطاراً زمنياً ملائماً لدعم خطط التطوير طويلة المدى، بما يسهم في تعزيز القيمة السوقية للمسابقات، وترسيخ استدامتها التجارية.



كما أكدت أن النمو في قيمة العقد سينعكس إيجاباً على الأندية من خلال نموذج توزيع الإيرادات المعتمد، الأمر الذي يدعم مواردها المالية، ويعزز قدرتها على الاستثمار في الجوانب الفنية والتشغيلية، ويرفع من مستوى التنافسية داخل المسابقات.



واختتمت الرابطة بالتأكيد على أن هذا التطور يأتي ضمن جهود مستمرة لرفع جودة المحتوى الرياضي السعودي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الجماهير داخل المملكة وخارجها، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع الرياضي وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.