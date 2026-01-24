انطلقت أمس منافسات «بطولة الووشو كونغ فو»، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، وتستمر مدة 3 أيام في صالة وزارة الرياضة بالرياض من بينهم نخبة من اللاعبين السعوديين، في خطوة تعكس تنامي حضور هذه الرياضة على الساحة الرياضية المحلية، وازدياد قاعدة ممارسيها من فئة الشباب.



وشملت منافسات اليوم الأول قياس الأوزان، والبدء في بطولة الأساليب، التي تُعد الجانب الاستعراضي في الكونغ فو، وشارك فيها (50) لاعبًا ولاعبة، وشهدت مراحلها تنافسًا قويًا في عدد من الأساليب المعتمدة، من بينها التاولو والساندا، وسط تنظيم يعكس التزام المملكة العربية السعودية بالمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، إذ تأهّل عدد من اللاعبين للمرحلة التالية من المنافسات التي ستشهد نزالات لتحديد المتأهلين للنهائيات في مختلف الفئات.



وتأتي البطولة ضمن جهود اللجنة السعودية لـ«الووشو كونغ فو» لتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب الوطنية، وتهيئة اللاعبين للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.



وأكدت اللجنة السعودية أن إقامة البطولة تأتي امتدادًا لخطتها الإستراتيجية الهادفة إلى نشر اللعبة، ورفع مستوى الاحتراف، وبناء جيل قادر على تمثيل المملكة في المحافل الدولية، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي، وتنوع الألعاب القتالية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا داخل المملكة.



وتُعد رياضة «الووشو كونغ فو» من الرياضات القتالية التي تجمع بين الجانبين البدني والذهني، وتندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي لـ«الووشو»، الذي يضم أكثر من (160) اتحادًا وطنيًا حول العالم، ما يمنح هذه البطولات المحلية بُعدًا تنافسيًا وتأهيليًا مهمًا للاعبين السعوديين.