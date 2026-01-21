اختُتمت مساء أمس (الثلاثاء) منافسات بطولة ماسترز السعودية للسهام 2026 ضمن فعاليات موسم الرياض، التي أُقيمت في المسرح العالمي (Global Theatre) في بوليفارد سيتي، وسط حضور جماهيري وإقبال واسع وتفاعل لافت، لتسدل الستار على نسخة أولى شهدت تنافساً عالي المستوى بمشاركة نخبة من أبرز نجوم رياضة السهام عالمياً إلى جانب مجموعة من لاعبي القارة الآسيوية.



وأقيمت في اليوم الختامي الأدوار النهائية في أمسية واحدة تضمنت ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، وواصل الهولندي مايكل فان غيرفن حضوره القوي بعدما تفوق على الإنجليزي ستيفن بانتنغ بنتيجة 6-4 ضمن ربع النهائي، فيما حسم الإنجليزي ناثان أسبينال مواجهته أمام لاعب هونغ كونغ مان لوك ليونغ بنتيجة 6-4. وفي مواجهة أخرى، فاز الإنجليزي لوك ليتلر على الهولندي جيان فان فين بنتيجة 6-4، بينما شهد ربع النهائي مباراة مثيرة انتهت بفوز الويلزي غيروين برايس على الإنجليزي لوك همفريز بنتيجة 6-5.



وفي نصف النهائي، تفوق مايكل فان غيرفن على ناثان أسبينال بنتيجة 7-5 ليحجز مقعده في النهائي، فيما نجح لوك ليتلر في تجاوز غيروين برايس بالنتيجة نفسها (7-5)، قبل أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية التي توّجت لوك ليتلر بلقب النسخة الأولى بعد فوزه على مايكل فان غيرفن بنتيجة 8-5.



وشهد اليوم الأول إقامة ثماني مواجهات ضمن الدور الأول، حيث تنافس الهولندي داني نوبيرت مع لاعب هونغ كونغ مان لوك ليونغ، ونجح مان لوك ليونغ في تحقيق الفوز بنتيجة 6-3. وفي اللقاء الثاني، تفوق الإنجليزي ستيفن بانتنغ على الياباني تومويا غوتو بنتيجة 6-1، فيما حسم الإنجليزي ناثان أسبينال مواجهته أمام الفلبيني لورنس إيلاجان بنتيجة 6-1. كما واصل الهولندي مايكل فان غيرفن حضوره القوي بعدما فاز على الهندي نيتين كومار بنتيجة 6-1.



وفي بقية المواجهات، فاز الإنجليزي لوك ليتلر على السنغافوري بول ليم بنتيجة 6-1، فيما اكتسح الويلزي غيروين برايس منافسه الفلبيني أليكسيس تويلو بنتيجة 6-0. وتمكن الإنجليزي لوك همفريز من تجاوز الياباني ريوسي أزيموتو بنتيجة 6-2، بينما اختُتمت المواجهات بمباراة جمعت الهولندي جيان فان فين مع الياباني موتومو ساكاي، وانتهت بفوز جيان فان فين بنتيجة 6-2.



وتُعد بطولة ماسترز السعودية للسهام 2026 فعالية نوعية تُقام لأول مرة في المملكة، ضمن حدث عالمي يجمع نخبة من نجوم رابطة محترفي السهام (PDC) إلى جانب مجموعة من أبرز لاعبي القارة الآسيوية، في منافسات تُنقل عالمياً وتعكس تنامي حضور الرياضة العالمية في الرياض.



وتتميز البطولة بجوائز استثنائية، إذ يحصل أي لاعب ينجح في تحقيق «رمية الـ9 سهام» (Nine-Darter) على جائزة بقيمة 100 ألف دولار، مع فرصة مضاعفتها إلى 200 ألف دولار عبر تحدي Riyadh Season Bullseye، في جائزة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ رابطة PDC.



ويواصل موسم الرياض تقديم مجموعة حافلة من التجارب الترفيهية والفعاليات العالمية التي تستقطب مختلف الفئات، عبر محتوى متنوع يجمع بين الرياضة والفنون والعروض الحية والتجارب التفاعلية، ضمن رؤية تعزز مكانة العاصمة الرياض وجهة ترفيهية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.