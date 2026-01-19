تنطلق، مساء (الثلاثاء)، لقاءات الجولة 17 لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات، إذ يلتقي الشباب ضيفه النجمة 6:05 مساء، ويستضيف الأهلي فريق الخليج 8:30 مساء، وفي التوقيت ذاته يواجه الفتح ضيفه الخلود.



على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام الخليج بحثاً عن مواصلة الانتصارات والمنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من 10 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 22 وعليه 11 هدفاً، فيما يدخل فريق الخليج هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية ومواصلة انطلاقته نحو العودة لمراكز القمة، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة جمعها من 7 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 36 وعليه 23 هدفاً.



وعلى ملعبه وبين جماهيره يدخل فريق الشباب لقاءه أمام ضيفه النجمة طمعاً في النقاط الثلاث للابتعاد عن مراكز الخطر إذ يحتل المركز 14 برصيد 11 نقطة حصدها من انتصارين و5 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 14 وعليه 25 هدفاً، فيما يسعى النجمة لحصد أول انتصار له في دوري المحترفين وإنعاش آماله في البقاء موسماً آخر، إذ يحتل المركز 18 والأخير برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 16 وعليه 33 هدفاً.



وفي آخر لقاءات الليلة، يخوض فريق الفتح لقاء مهماً أمام ضيفه الخلود، ويطمح صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والاقتراب من مراكز القمة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات ومثلها خسائر و3 تعادلات وله من الأهداف 20 وعليه 24 هدفاً، فيما يطمح الخلود للفوز للابتعاد عن مراكز الخطر إذ يحتل المركز 13 برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات و11 خسارة ولم يتعادل في أي مواجهة إلى الآن، وأحرز هجومه 19 هدفاً فيما استقبلت شباكه 28 هدفاً.