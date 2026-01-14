طالب نادي الخلود من المسؤولين في وزارة الرياضة ورابطة دوري روشن بإقامة جميع مبارياته القادمة في الدوري في محافظة الرس وعلى ملعبه الخاص، جاء ذلك خلال البيان الرسمي الذي أصدرة النادي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X»، وأضاف يقول: «بغض النظر عن الفريق المنافس أو حجم جماهيره. فالملعب مُصمّم لخدمة جمهور الفريق المضيف، وفي كرة القدم الاحترافية، لا يجب أن يحدد حجم جماهير الفريق الضيف مكان إقامة المباراة»، وأعرب البيان الرسمي ن امتنان النادي لوزارة الرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين على جهودهم المستمرة في تطوير الدوري السعودي للمحترفين ورفع مستوى المنافسات الرياضية، بما يخدم مصالح الأندية وجماهيرها على حد سواء.



كما ثمّن النادي موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافة مباراة نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين في محافظة الرس، وهو قرار بعكس الالتزام بتمكين الأندية من استضافة المباريات الكبرى في مدنها الأصلية، وتابع البيان: «أشهر الأندية الأوروبية ذات الشعبية الكبيرة، مثل برشلونة وريال مدريد، قد لعبت في ملاعب صغيرة نسبيًا دون أي احتجاج أو طلب لنقل مبارياتهم إلى ملاعب أخرى»، لافتاً إلى أن قوة الدوري وتحفيز الجماهير على الحضور ينبعان من إقامة المباريات في مدينة النادي المضيف، حيث يعزز هذا الترابط المحلي الانتماء والولاء والتفاعل الحقيقي مع الفريق.



ويؤكد نادي الخلود في نهاية البيان استعداده الكامل للمساهمة في تطوير وتجهيز ملعبه لاستضافة المباريات بأعلى معايير الجودة والسلامة، ويعرب عن أمله أن تقام جميع مباريات الدوري المستقبلية في محافظة الرس، بما يخدم تطوير الدوري ويعزز تجربة الجماهير.