واصل الخليج صحوته بعد استعادته الثقة بفوزه الثاني على التوالي في الجولة الـ15 من الدوري، بعد الانتصار على نادي الاتفاق بنتيجة 2-1 على ملعبه في الدمام، ليؤكد الفريق أنه تجاوز مرحلة التعثر السابقة ويعود للمنافسة بجدية.



وكانت بداية عودة الخليج إلى الانتصارات في الجولة الماضية، بفوزه المهم على ضيفه ضمك، لتكون الشرارة التي أعادت الثقة للفريق.



وكان الخليج قد بدأ موسمه بصورة إيجابية تحت قيادة مدربه اليوناني دونيس، قبل أن يدخل في مرحلة تذبذب، خسر خلالها نقاطاً مؤثرة، بدءاً بالخسارة أمام النصر، ثم الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مواجهة قوية أمام الخلود، إضافة إلى الخسارة أمام الهلال، ثم السقوط على أرضه أمام الفتح، قبل أن يتعادل مع النجمة، وهي نتائج انعكست على موقعه في جدول الترتيب.



وفي مواجهة الاتفاق، ظهر الخليج بصورة أكثر تنظيماً، مع تحسن واضح في الشوط الثاني الذي شهد تحسناً واضحا في خط الهجوم وهو ما أثمر عن تسجيل هدف ثاني عبر الإسباني بابلو فيرنانديز الذي كان كافياً لتحقيق الفوز.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الخليج إلى 21 نقطة، جمعها من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات، ليتقدم إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري على بعد نقطة من منافسه الاتفاق، مع طموح الاستفادة من هذه النتائج خلال الجولات القادمة، ومواصلة حصد النقاط.