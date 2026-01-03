عبّر مهاجم الاتفاق، المصري أحمد حسن «كوكا»، عن حزنه الشديد عقب الإصابة التي تعرّض لها خلال مواجهة فريقه أمام الأخدود، أمس (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وغادر «كوكا» أرضية ملعب «إيجو» باكياً في الدقيقة 71، بعد تعرضه لإصابة جديدة اضطرته لعدم استكمال اللقاء، في مشهد مؤثر أثار تعاطف الجماهير.

رسالة حزينة عبر «إنستغرام»

وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»: «لا أستطيع وصف الإحباط والحزن الذي بداخلي، لم أمر بمثل هذه الظروف خلال مسيرتي الكروية، هذه الإصابة أصعب من السابقة، وهو أمر محبط للغاية».

وأضاف: «من يعرفني جيداً يدرك مدى التزامي واحترافي في عملي، لذلك فإن هذا الشعور ثقيل عليّ، ولا أتمنى لأي لاعب أن يمر به».

وعد لجماهير الاتفاق

وختم «كوكا» رسالته قائلاً: «أعد جماهير الاتفاق بأن الـ100% التي كنت أقدمها دائماً في التدريبات والمباريات ستتحول إلى 200% من هذه اللحظة. سأبذل كل ما أستطيع للعودة أقوى، وتسجيل الأهداف، ومساعدة الفريق بكل الطرق الممكنة».