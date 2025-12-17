قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن مشجعي المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم بأمريكا الشمالية سيستفيدون من فئة أسعار خاصة بسعر ثابت يبلغ 60 دولاراً للتذكرة في جميع مباريات البطولة وعددها 104 مباريات، بما في ذلك النهائي، في خطوة تهدف إلى تسهيل سفر الجماهير بين المدن المستضيفة.



ستكون كأس العالم 2026 أكبر نسخة على الإطلاق منذ انطلاق البطولة عام 1930، وذلك بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً بدلاً من 32، بمجموع مباريات يبلغ 104 مباريات بدلاً من 64 في النسخ السابقة.



وستقام المباريات في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث كندا والولايات المتحدة والمكسيك.



وأوضح «فيفا» في بيانٍ صدر يوم أمس (الثلاثاء) أن هذه الفئة ستكون مخصصة لـ«جماهير المنتخبات المتأهلة»، على أن يتولى كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية إدارة عملية الاختيار والتوزيع، طبقاً لرويترز.



وأضاف: «علماً أن كل اتحاد وطني مشارِك سيُحدد معايير الأهلية الخاصة به ويُشرف على عملية تقديم الطلبات ذات الصلة، شريطة الالتزام بتخصيص هذه التذاكر حصراً لمشجعي منتخبه الوطني».



وأشار «فيفا» إلى تسجيل 20 مليون طلب تذاكر حتى الآن خلال مرحلة البيع الحالية بنظام السحب العشوائي «التي انطلقت يوم 11 ديسمبر الجاري وستبقى مفتوحة حتى الثلاثاء 13 يناير 2026».



وأضاف: «لن يترتب على توقيت تسجيل المشجعين خلال فترة التسجيل أي تأثير على فرص نجاحهم في الحصول على التذاكر».



وأشار الفيفا إلى أنه سيمنح «إعفاء من الرسوم الإدارية عند معالجة رد المبالغ للطلبات غير الناجحة» للمشجعين الذين تقدموا عبر مخصصات اتحاداتهم الوطنية ولم تتأهل منتخباتهم إلى أدوار خروج المغلوب.



وتشهد النسخة القادمة، التي ستُقام ما بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، إقبالاً متزايداً على شراء التذاكر منذ الإعلان عن جدول المباريات ومواعيدها وأماكنها.