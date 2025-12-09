تعادل فيسيل كوبي الياباني مع ضيفه تشينجدو رونجتشنج الصيني (2-2)، اليوم، على استاد ميساكي بارك في كوبي، ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وسجل يوشينوري موتو الهدف الأول لفيسيل كوبي في الدقيقة (18)، ثم أحرز دايجو ساساكي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، فيما أحرز فيليبي سيلفا هدفي تشينجدو في الدقيقتين (45) و(77).
وشهدت باقي مباريات منطقة الشرق، فوز ماتشيدا زيلفيا الياباني على أولسان اتش دي الكوري الجنوبي (3-1)، وتعادل بوريرام يونايتد التايلاندي مع ضيفه جانجوون الكوري الجنوبي (2-2)، وكذلك تعادل جوهور دار الماليزي مع شنغهاي بورت الصيني سلبياً.
وحافظ فيسيل كوبي على صدارة ترتيب منطقة الشرق برصيد (13) نقطة من ست مباريات، مقابل (11) نقطة لماتشيدا زيلفيا، و(9) نقاط لملبورن سيتي، و(8) نقاط لكل من سيؤول وسانفريس هيروشيما وجوهور دار وبوريرام يونايتد وأولسان إتش دي، وسبع نقاط لجانجوون، وست نقاط لتشينجدو رونجتشنج و(4) نقاط لشنغهاي شينهوا، ونقطتين لشنغهاي بورت.
Vissel Kobe of Japan drew with their Chinese guest Chengdu Rongcheng (2-2) today at Misaki Park Stadium in Kobe, in the sixth round of the Eastern Zone matches in the AFC Champions League.
Yoshinori Muto scored the first goal for Vissel Kobe in the 18th minute, and then Daigo Sasaki scored the second goal from a penalty in the last seconds, while Felipe Silva scored both goals for Chengdu in the 45th and 77th minutes.
In other matches in the Eastern Zone, Machida Zelvia of Japan defeated Ulsan HD of South Korea (3-1), Buriram United of Thailand drew with their guest Gangwon of South Korea (2-2), and Johor Darul Ta'zim of Malaysia drew with Shanghai Port of China goalless.
Vissel Kobe maintained the top position in the Eastern Zone standings with (13) points from six matches, compared to (11) points for Machida Zelvia, (9) points for Melbourne City, and (8) points each for Seoul, Sanfrecce Hiroshima, Johor Darul Ta'zim, Buriram United, and Ulsan HD, with seven points for Gangwon, six points for Chengdu Rongcheng, four points for Shanghai Shenhua, and two points for Shanghai Port.