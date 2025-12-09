تعادل فيسيل كوبي الياباني مع ضيفه تشينجدو رونجتشنج الصيني (2-2)، اليوم، على استاد ميساكي بارك في كوبي، ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وسجل يوشينوري موتو الهدف الأول لفيسيل كوبي في الدقيقة (18)، ثم أحرز دايجو ساساكي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، فيما أحرز فيليبي سيلفا هدفي تشينجدو في الدقيقتين (45) و(77).



وشهدت باقي مباريات منطقة الشرق، فوز ماتشيدا زيلفيا الياباني على أولسان اتش دي الكوري الجنوبي (3-1)، وتعادل بوريرام يونايتد التايلاندي مع ضيفه جانجوون الكوري الجنوبي (2-2)، وكذلك تعادل جوهور دار الماليزي مع شنغهاي بورت الصيني سلبياً.



وحافظ فيسيل كوبي على صدارة ترتيب منطقة الشرق برصيد (13) نقطة من ست مباريات، مقابل (11) نقطة لماتشيدا زيلفيا، و(9) نقاط لملبورن سيتي، و(8) نقاط لكل من سيؤول وسانفريس هيروشيما وجوهور دار وبوريرام يونايتد وأولسان إتش دي، وسبع نقاط لجانجوون، وست نقاط لتشينجدو رونجتشنج و(4) نقاط لشنغهاي شينهوا، ونقطتين لشنغهاي بورت.