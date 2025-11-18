يستضيف منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب الجزائر، الساعة 7:30 من مساء اليوم (الثلاثاء)، في اللقاء الدولي الودي الذي يجمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

يدخل المنتخب السعودي هذا اللقاء بعد فوزه في اِلأسبوع الماضي على منتخب ساحل العاج بهدف دون مقابل، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية في ختام معسكره الإعدادي الحالي في محافظة جدة استعداداً لخوض غمار بطولة كأس العرب، التي تقام بداية ديسمبر المقبل في قطر.

فيما يدخل منتخب الجزائر هذا اللقاء بعد فوزه على منتخب زيمبابوي بنتيجة 3/ 1، ويطمح لتحقيق الفوز في لقاء الليلة لتأكيد جاهزيته للمهمات المقبلة، ومنها كأس الأمم الأفريقية التي تقام في منتصف ديسمبر المقبل، ويحظى اللقاء بمتابعة خاصة من جماهير مدينة جدة العاشقة لكرة القدم لوجود نجمي الجزائر رياض محرز لاعب الأهلي وزميله حسام عوار لاعب الاتحاد، وستكون مواجهة زملائهما تحدياً من نوع خاص رغم أن اللقاء ودي.

ويقف التاريخ بجانب المنتخب السعودي في مواجهات المنتخبين، إذ سبق أن التقيا في 5 لقاءات وكانت جميعها ودية، وانتصر المنتخب السعودي في لقاءين، فيما حقق منتخب الجزائر الفوز مرة واحدة، وتعادلا في لقاءين، وأحرز هجوم الأخضر السعودي 8 أهداف، فيما سجل هجوم الجزائر 6 أهداف.