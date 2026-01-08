تحوّلت لحظة احتفال بريئة في أوزبكستان إلى كارثة مروعة بعدما اشتعلت بالونات غازية خلال عيد ميلاد، مخلفة إصابات بالغة وحروقاً خطيرة للنساء الحاضرات.

ووفق تصريحات شهود عيان لوسائل إعلام محلية، حاولت إحدى النساء تجهيز مفاجأة مميزة لصديقتها، تضمنت كعكة مضاءة وعدداً من البالونات الملونة، إلا أن لحظة بهيجة تحولت إلى فوضى مفجعة. واشتعلت شرارة من الشموع في بالونات محشوة بغاز قابل للاشتعال، ليندلع انفجار هائل، تحول إلى كرة من النار أصابت ثلاث نساء، من بينهن صاحبة الحفل التي تعرضت لحروق متعددة في وجهها.

وأكد الخبراء أن هذه الحوادث ليست نادرة، فغالباً ما تُملأ البالونات بالهيدروجين الخطير بدل الهيليوم الآمن، وهو غاز قابليته للاشتعال عالية جداً، ويمكن أن ينفجر بمجرد اقتراب أي مصدر حرارة، حتى دون شرارة مباشرة.

وحذّر المختصون من أن التفريق بين البالونات المملوءة بالهيليوم والهيدروجين شبه مستحيل بالعين المجردة، مما يجعل أي احتفال قريب من النار أو الألعاب النارية محفوفاً بالخطر الشديد، وقد يتحول من فرحة بسيطة إلى كارثة حقيقية.

وتعتبر هذه الحادثة الصادمة تذكيراً بأن الاحتفالات الملونة والألعاب النارية قد تتحول إلى أداة تهديد قاتلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة.