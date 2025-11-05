تعيش الكرة السعودية فترة زاخرة بالإنجازات على مستوى المنتخبات في جميع الفئات، إذ سجلت جميع الفئات السنية للمنتخبات السعودية إنجازات خلال فترة وجيزة لم تتخطَّ الشهرين.



وتُوج المنتخب السعودي تحت 16 عاما، الثلاثاء 4 نوفمبر، بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2025 للناشئين تحت 17 عاما، بعد فوزه على المنتخب اللبناني بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينما على استاد العقبة في الأردن، ليعزز هذا اللقب من سلسلة الإنجازات التي حققتها المنتخبات السعودية خلال 55 يوما فقط.



البداية كانت في 10 سبتمبر الماضي، عندما تُوج المنتخب السعودي تحت 19 عاما بلقب بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عاما بعد الفوز على اليمن في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.



وفي أقل من شهر كانت الكرة السعودية على موعد مع لقب جديد عندما تُوج المنتخب السعودي تحت 17 عاما بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين بعد فوزه على الإمارات بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.



وجاء تأهل المنتخب السعودي الأول في 14 أكتوبر الماضي إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه، ليزين هذا التأهل سلسلة إنجازات الكرة السعودية في الفترة الأخيرة.



اللافت أن المنتخبات السعودية حققت إنجازات في بطولات شهدت مشاركة فئات أعلى سنيا، إذ تُوج المنتخب السعودي تحت 16 عاما ببطولة غرب آسيا تحت 17 عاما، فيما تُوج منتخب تحت 19 عاما بلقب كأس الخليج للشباب تحت 20 عاما، وهو ما يعكس المستويات المميزة للاعبين السعوديين في هذه الفئات.



وتنتظر الكرة السعودية العديد من الاستحقاقات والتحديات وسط حالة من التفاؤل بمواصلة الإنجازات، إذ يدشن المنتخب السعودي تحت 17 عاما، الأربعاء 5 نوفمبر، مشواره في كأس العالم للناشئين «قطر 2025» الذي يحل فيه بالمجموعة الـ12 رفقة منتخبات النمسا، ونيوزيلندا ومالي.



ومن المقرر أن يشارك المنتخب السعودي الأول في منافسات كأس العرب فيفا التي تحتضنها قطر في ديسمبر القادم، التي تأتي المشاركة فيها ضمن الاستعدادات القوية لكأس العالم 2026.