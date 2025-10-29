فصّل المحاضر الآسيوي في تدريب كرة القدم الدكتور يحيى جابر، أحداث مباراة النصر والاتحاد في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1 على ملعب «الأول بارك»، في مباراة شهدت خروج لاعب الاتحاد أحمد الجليدان بالبطاقة الحمراء، موضحاً أن الاتحاد كان الأفضل وفاز بجدارة في النواحي التكتيكية والحضور والحماس.



• توازن نفسي



١- بدأ الاتحاد المباراة بتركيز هجومي واضح، واستثمار المرتدّات بشكل جيد.



٢- الهدف المبكر منح الفريق توازناً نفسياً، ما ساعدهم على فرض أسلوبهم بشكل جيد.



٣- قبل خروج لاعب الفريق بالبطاقة الحمراء، نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الثاني ما أعطى اللاعبين ميزة كبيرة قبل أن يُصبح الشوط الثاني صعباً.



• تماسك الاتحاد



وقال جابر: بعد خروج لاعب الاتحاد أحمد الجليدان بالبطاقة الحمراء، حقق مدرب الفريق كونسيساو ما يريده في جوانب ضبط الدفاع وتحويل الهجمات إلى أكثر ما تكون فعّالة، والتنظيم، واللعب الفردي والجماعي، بينما سيطر النصر في الشوط الثاني تحديداً إلى حد كبير، ولكن الاتحاد حافظ على التماسك، ونجح في إغلاق المساحات وتقليل الفرص التي صنعها النصر، ما يشير إلى تعليمات تكتيكية محكمة من المدرب كونسيساو. وأضاف: من الناحية الهجومية، الاتحاد لم يكتفِ فقط بالتراجع، بل استمرّ في محاولة استغلال الفرص، وهذا الإجراء مهم جداً حين يلعب أي فريق بعشرة لاعبين.



• إعداد النصر



١- بعد تعادل الفريق، بدأ يسيطر بإيقاع أعلى، وهذا كان متوقعاً.



٢- كان يجب استغلال النقص العددي للمنافس وبشكل أسرع وأكثر جرأة في التغييرات الهجومية.



• قوة وضعف الاتحاد



وقال جابر: كانت قوة الاتحاد في البداية السريعة، واستغلال الفرص، والتعامل مع الضغط بنجاح بعد الطرد، أما جانب الضعف فكان في تقدم الظهير الأيمن بشكل مبالغ فيه أحياناً، ما جعل الاتحاد يتعرض لهجمات عكسية سريعة من النصر، وخصوصاً عبر غابرييل وماني.



• قوة وضعف النصر



وأضاف: كانت قوة النصر في هيمنة الشوط الثاني، وعدد اللاعبين الأكثر، وإمكانات هجومية كبيرة، أما جانب الضعف فكان في عدم استثمار النقص العددي للمنافس، فيما كان استقبال هدفين في الشوط الأول، عبئاً، وتأثر منه الفريق مبكراً.