«الأخضر 16» يكسب نظيره العراقي

تغلب المنتخب السعودي (تحت 16 عاماً) لكرة القدم على نظيره العراقي بنتيجة (1-2) في مستهل مشواره في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا (تحت 17 عاماً) 2025 في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة المقامة في الأردن حتى الرابع من نوفمبر القادم.



وتمكن اللاعب عمار ميمني من تسجيل الهدف الأول للأخضر عند الدقيقة (31)، وفي الدقيقة (90) سجل المنتخب العراقي هدف التعادل، قبل أن يسجل الأخضر هدف الفوز عن طريق اللاعب فيصل علاء في الدقيقة (90+7)، مانحاً الأخضر الانتصار في مستهل مشواره بالبطولة.