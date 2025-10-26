رونالدو يحلّق نحو الـ 1000 بهدفه الـ 950

أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 950 هدفاً رسمياً في مسيرته، بعد هدفه الأخير في مرمى الحزم في المباراة التي جمعت الحزم بالنصر ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتهت بفوز النصر بهدفين دون مقابل.



ويُعتبر «الدون» أسطورة العصر الحديث، وأحد أفضل لاعبي كرة القدم الذين تألقوا على مرّ العصور، وأعظم هداف في التاريخ، إذ سجّل 950 هدفاً ويقترب من كسر حاجز الـ1000 هدف، وهو الرقم الذي يحلم بتحقيقه الأسطورة البرتغغالي.



وأمضى اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً السنوات الـ10 الماضية يُسجل أهدافاً كثيرة، كما فعل في السنوات السابقة.