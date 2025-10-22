رئيس «الأولمبية السعودية» يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي

شارك رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، في اجتماع المكتب التنفيذي الـ101 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن.



واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها ملف دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية التي تستضيفها الرياض العام القادم، وملف استضافة مدينة ناغويا اليابانية دورة الألعاب الآسيوية العشرين عام 2026م، ودورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب «كمبوديا 2029»، إلى جانب مناقشة التقارير المالية والإدارية؛ تمهيدا لرفعها للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي.



وفي سياق متصل، التقى رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيسَ اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد بن ناصر بن صباح الأحمد الصباح، وناقشا المشاركة السعودية الكويتية في آسياد المنامة، وتعزيز العلاقة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الكويتية.



كما اجتمع بنائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن وسط آسيا أوتابك عمروف، إذ نوقش تطوير العلاقات بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي؛ بما يعزز تطور الرياضة في القارة الآسيوية.



وعلى هامش أعمال الاجتماع، عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، بصفته رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، عددا من اللقاءات الثنائية، شملت رئيس اللجنة الأولمبية الماليزية محمد نورزا، ورئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية محمود خسروي وفا، إذ بُحثت خلال اللقاءين مستجدات مشاركة ماليزيا وإيران في دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي، التي تستضيفها الرياض في نوفمبر القادم.