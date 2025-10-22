عقد مدرب نادي الاتحاد البرتغالي كونسيساو عصر اليوم (الأربعاء)، مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وبدأ كونسيساو حديثه قائلا: تنتظرنا مباراتان مهمتان وصعبتان على مستوى الدوري والكأس، ونعلم بأنها فترة قصيرة لمواجهة منافسين حقيقيين على الألقاب، ولكن لكل مباراة ظروفها، وسنعطي كل مباراة أهميتها وفق تسلسل المباريات.



وأكد المدرب البرتغالي: لم تكن المباراة الماضية سهلة على الرغم من انتصارنا العريض، ولكن احترام المنافس وتطبيق اللاعبين أسلوب اللعب ساهما في انتصارنا وظهورنا بالشكل الذي رأيناه جميعا.



وأضاف: عملنا وحرصنا في الفترة الماضية على تحفيز اللاعبين لاستعادة وضعهم السابق وإمكاناتهم الحقيقية، مع تطبيق بعض الأساليب الفنية في التدريبات.



وعن مشاركة اللاعبين الأجانب والمحليين، قال: لا نهتم بالأسماء أو مشاركة اللاعبين في المباريات، فالجميع يستحق الفرصة والمشاركة إذا كانوا في كامل جاهزيتهم البدنية.



وتابع كونسيساو: بالنسبة لي كمدرب، أعتمد في أسلوب اللعب على الضغط العالي، ولذلك ركزنا على زيادة المعدل اللياقي لدى اللاعبين من خلال التمارين اليومية. سنتجه نحو الأفضل في المرحلة القادمة بتعاون الجميع.



أما عن مشاركة كريم بنزيما وبيرجوين، قال: هما يتابعان برنامجيهما العلاجيين وفقا للخطة الموضوعة لهما، وليلة المباراة سنرى إمكانية جاهزيتهما للمشاركة في اللقاء من عدمها.



وعن جماهير الاتحاد، قال كونسيساو: أشكر جماهير الاتحاد على ترحيبهم الرائع واستقبالهم لي منذ يومي الأول هنا، ولمست منهم كل الحب والتقدير في تحيتهم بصالة الألعاب الرياضية. جئت إلى نادٍ لا يختلف كثيرا عن الأندية العالمية التي دربتها في أوروبا، فهم دائما شغوفون بتحقيق الانتصارات، وجماهير الاتحاد داعم حقيقي ومؤثر لفريقهم في المباريات.