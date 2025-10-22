الشباب يخسر ثاني مواجهاته في دوري أبطال الخليج

خسر الشباب السعودي أمام نظيره تضامن حضرموت اليمني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سعود بن عبدالرحمن في الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.



وافتتح فريق التضامن التسجيل مبكرا عن طريق اللاعب ممدوح بن عجاج في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، بعد تسديدة مميزة. وأضاف اللاعب بول إيلونزي الهدف الثاني للتضامن عند الدقيقة 22، معززا تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.



وشهدت الدقيقة 29 من زمن المباراة إهدار ركلة جزاء لصالح الشباب، بعد أن سدد اللاعب البلجيكي كاراسكو الكرة فوق العارضة، فيما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب التضامن رضوان الحبيشي في الدقيقة 78، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخلٍ قوي على أحد لاعبي الشباب.



ويُعد هذا الفوز الأول للتضامن في البطولة، بينما توقف رصيد الشباب عند نقطة وحيدة إثر تعادله في الجولة الماضية أمام النهضة العماني.