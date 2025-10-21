برر السيد جورجي جيسوس مدرب فريق النصر أسباب غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن لقاء النصر أمام مضيفه غوا الهندي، وذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء؛ للتحدث عن لقاء الغد ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا2، كما عبر جيسوس عن سعادته بتواجده في دولة الهند لا سيما مدينة غوا.



وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: «بفخر كبير أتواجد مدرباً برتغالياً في غوا، بالنسبة للمباراة لقد حضرنا هنا من أجل الفوز، ونحن قريبون من التأهل».



وعن كريستيانو رونالدو قال جيسوس: «رونالدو الكل مغرم به ولديه جماهير كبيرة، وفي المباريات التي تقام خارج المملكة قررنا إراحته لأننا نحتاج أن نحافظ عليه لياقياً، نعلم جيداً إنه في العراق والهند وغيرهما من الدول الكثير يريد التصوير معه، ولكننا اخترنا إبقاءه في الرياض لكي يكون جاهزاً للمباريات القادمة».



وتطرق جيسوس لضغط المباريات حيث قال: «لدينا خبرة كبيرة في إدارة المباريات كل يومين أو ثلاثة، ليس لدينا مشكلة مع ضغط المباريات، نعرف كيف ندير الفريق وكيف نلعب وهذا ما سنفعله في لقاء غوا».



واختتم جيسوس حديثه قائلاً: «فريقنا يتطور كثيراً عن الفترة الماضية لكن نحن ما زالنا في الخطوات الأولى، هناك أمور عديدة يجب ان نتحسن فيها، النصر بلاعبيه الأجانب والسعوديين لديهم إمكانات كبيرة، نتطور ونعمل كل يوم وسنتوج في النهاية».