استدعاء كريستيانو جونيور إلى منتخب البرتغال تحت 16 عاماً

ذكرت وكالة «فرانس برس» أنه تم استدعاء ​كريستيانو رونالدو جونيور​، نجل قائد المنتخب ​البرتغالي ولاعب ​النصر السعودي​، لارتداء قميص منتخب بلاده تحت 16 سنة للمرة الأولى، بعد أن خاض أولى مبارياته مع منتخب تحت 15 عاماً في مايو الماضي وسجل هدفاً أمام ​كرواتيا​.



وورد اسم «كريستيانينو» في قائمة من 22 لاعباً استدعاها المدرب ​فيليبي راموس​، للمشاركة في كأس الاتحادات، وهي بطولة مقررة في ​تركيا​ بين 27 أكتوبر و5 نوفمبر وتشمل ثلاث مباريات أمام تركيا و​إنجلترا​ ​وويلز​.



وأثار استدعاء كريستيانو جونيور (15 عاماً) اهتماماً إعلامياً واسعاً لمواكبة ما إذا كان سيسير على خطى والده كريستيانو (40 عاماً) أفضل لاعب في العالم خمس مرات.



وكان كشافو عدة أندية، على غرار مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، قد انتقلوا إلى كرواتيا لمتابعة المباراة الأخيرة لكريستيانو جونيور بحسب تقارير صحفية.



ويلعب كريستيانو جونيور حالياً في مركز الظهير الأيسر مع نادي النصر السعودي.