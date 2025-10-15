المسحل: سنضع خطة إعداد المنتخب للمونديال من الغد

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم الذي تحظى به الرياضة في المملكة وخاصة كرة القدم، والذي حصدت الكرة السعودية من خلاله واحدة من أهم ثماره بتأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية والثالثة على التوالي.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الذي سخّر كافة الإمكانيات لدعم المنتخب السعوي فضلًا عن المتابعة المستمرة لكل استعدادات المنتخب طوال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتقدم المسحل بالتهنئة إلى لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2026، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو الأخضر من أجل تحقيق حلم المونديال وإسعاد الجماهير السعودية، وكتابة إنجاز جديد للكرة السعودية.

كما تقدم رئيس الاتحاد السعودي بخالص التهنئة للجماهير السعودية بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم، مثمنًا المؤازرة الكبيرة من جانبها للمنتخب طوال مشواره في التصفيات، ومشيدًا بما قدمته الجماهير من صورة رائعة في المدرجات تمثل نموذجًا في الدعم والمؤازرة.

وأكد المسحل أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيبدأ من الغد وضع خطة إعداد المنتخب السعودي لكأس العالم 2026 من أجل الظهور بصورة مشرفة وأداء مميز يليق بالكرة السعودية في المحفل الكروي العالمي.