كونسيساو يواجه تحديات قبل مواجهة الفيحاء

قاد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو الحصة التدريبية للفريق الكروي الأول. ووجه كلمة قبل انطلاق التمرين طالب من خلالها اللاعبين بضرورة التعاون والتركيز وبذل الجهد لضمان تحقيق النتائج الإيجابية في كرة القدم والتي تتطلب مضاعفة الجهد.ويلاقي فريق الاتحاد نظيره الفيحاء في 17 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، قبل أن يخوض مواجهة قوية أمام الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.وتنتظر المدرب البرتغالي تحديات فنية في بداية مشواره مع عميد الأندية السعودية؛ بسبب الإصابات ومشاركات اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية، إذ يغيب سعد الموسى وصالح الشهري، إضافة إلى عبدالرحمن العبود، والذي تعرض لإصابة مع المنتخب السعودي، إلى جانب بريدراج رايكوفيتش، كارلو سيميتش، وماريو ميتاي المرتبطين مع منتخبات بلادهم، بينما يواصل حسام عوار ومهند الشنقيطي برنامج التأهيل من الإصابة.