بعد إصابته في الفك.. الأخضر يفتقد العبود

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إصابة اللاعب عبدالرحمن العبود نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم واستبعاده عن قائمة الأخضر، وذلك في بيان رسمي تم نشره عبر حساب المنتخب الوطني في منصة «X».وجاء البيان كالتالي: «قرر المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد استبعاد اللاعب عبدالرحمن العبود من معسكر الأخضر بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريب أمس الخميس».وأضاف البيان: «أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب عبدالرحمن العبود وجود إصابة في الفك، حيث تم عرض اللاعب على طبيب مختص في أحد المستشفيات بمدينة جدة لتحديد الخطة العلاجية المناسبة، وذلك بالتنسيق بين الجهازين الطبيين بالمنتخب الوطني ونادي الاتحاد، وفقاً للإجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات، مع تمنياتنا للاعب بالشفاء العاجل».يذكر أن عبدالرحمن العبود تعرض للإصابة أثناء التدريب بعد احتكاك أحد زملائه اللاعبين به، وأصيب في الوجه، وتم نقله لأحد المستشفيات في مدينة جدة.