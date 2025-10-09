أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بكثير من عبارات الحزن والأسى وفاة مدربه السابق ميغيل أنخيل روسو، أحد أبرز الأسماء في تاريخ النادي، والذي قاده لتحقيق عدة إنجازات بارزة خلال مسيرته التدريبية.وقال النادي في بيانه الرسمي: «ميغيل ترك بصمة لا تُمحى في نادينا، وسيظل دائمًا مثالًا للفرح والدفء والاجتهاد. نعزّي عائلته وأحبّاءه في هذا الوقت الأليم. وداعًا يا ميغيل العزيز».ويُعد روسو (68 عامًا) من أبرز المدربين الأرجنتينيين، حيث قاد بوكا جونيورز في أكثر من فترة، وحقق معه لقب كوبا ليبرتادوريس 2007، كما أشرف على تدريب عدة أندية في الأرجنتين وأمريكا الجنوبية.وسبق لروسو أن خاض تجربة تدريبية في الدوري السعودي، حين تولى قيادة فريق النصر خلال موسم 2021-2022، ونجح في تحسين نتائجه قبل مغادرته النادي.رحل روسو تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا في عالم كرة القدم، ومسيرة مليئة بالاحترام والإنجازات داخل وخارج الأرجنتين.