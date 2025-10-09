فضية كأس العالم للمنتخب السعودي لـ«الكرة الطائرة الموحدة»

حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة الموحدة للأولمبياد الخاص، الميدالية الفضية في كأس العالم الأولى للكرة الطائرة الموحدة التي استضافتها مدينة كاتوفيتسه البولندية، بعد مواجهة قوية مع المنتخب السلوفاكي في المباراة النهائية.وجاء هذا الإنجاز امتدادا لمسيرة مشرفة منذ انطلاق المسابقة، حيث قدّم المنتخب أداء مميزا في مرحلة المجموعات بتغلبه على منتخبي فنلندا والنمسا بنتيجة (2–0)، قبل أن يخسر بصعوبة أمام سلوفاكيا التي واجهها مجددا في المباراة النهائية.وفي الأدوار الإقصائية، حقق الأخضر فوزا مثيرا على بولندا المستضيفة بنتيجة (2–1) بعد شوط فاصل، أظهر خلاله اللاعبون روحا قتالية عالية وثباتا ذهنيا لافتا أوصلهم إلى المباراة النهائية.وأوضح المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبدالرحمن القريشي، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر الذي تشهده الرياضة في المملكة تحت مظلة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والدعم الكبير من مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، مؤكدا أن الأداء الذي قدمه المنتخب في كأس العالم هو ثمرة للاستثمار في الألعاب والمسابقات الوطنية، والبرامج التي أطلقها الاتحاد ضمن خطته الإستراتيجية.وأشار القريشي إلى أن كرة الطائرة الموحدة سبق أن حققت ذهبية الألعاب العالمية الصيفية برلين 2023، مؤكدا أن الميدالية الفضية الحالية تضيف صفحة جديدة من الإنجازات، وتثبت قدرة أبطال المملكة على المنافسة الدولية ورفع علم السعودية على المنصات العالمية.