بريطاني يدعم إستراتيجية التطوير الفني لـ«ترايثلون السعودية»

أعلن ترايثلون السعودية توقيع اتفاقية إستراتيجية مع بطل الترايثلون الأولمبي البريطاني أليستير براونلي؛ للعمل كمستشار فني وإستراتيجي، ضمن الجهود لتطوير رياضة الترايثلون في المملكة، وذلك في إطار المساعي لبناء منظومة رياضية مستدامة وشاملة.وسيقوم براونلي المتُوج بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في دورتي الألعاب الأولمبية لندن (2012)، وريو دي جانيرو (2016)، بتقديم الدعم الفني وتطوير البرامج التدريبية، إلى جانب العمل المباشر مع الرياضيين والمدربين والبرامج المجتمعية، وذلك سعيًا لتطوير المسار الرياضي، الذي يركّز على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، ورعاية المواهب، وتهيئة الرياضيين لتحقيق أداء فني عالمي.وأكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي أن الرياضة اليوم أصبحت جزءًا أساسيًا من قصة الوطن، الذي نشهد في مختلف أنحائها مشاركة غير مسبوقة واهتمامًا متزايدًا برياضات لم تكن تحظى سابقًا بوجود كبير، ومن بينها رياضة الترايثلون، مبينًا أن هذه الشراكة تُجسد التزامهم بتوسيع فرص المشاركة، وفتح آفاق جديدة، وتقديم الفرص للأجيال القادمة للتميّز.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة ترايثلون السعودية مشعل السليمان، أن هذا التعاون يمثل خطوة رئيسية في بناء الأساس لتلك الرياضة، مشيرًا إلى أن براونلي سيعمل عن قرب مع فريق ترايثلون السعودية، على تصميم أنظمة تطوير طويلة المدى، ترتكز على الأداء وتُتاح للجميع في الوقت ذاته، إضافة إلى تأسيس هيكل فني لضمان تحقيق النجاحات في المستقبل.