استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025م، لاعبي المنتخب السعودي تحت (19) عامًا وتحت (17) عامًا، والأجهزة الفنية والإدارية؛ بمناسبة تحقيقهم لقبَي كأس الخليج العربي لكرة القدم.وقدم سموه المباركة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على هذين الإنجازين، مؤكداً أن هذه النجاحات تعد تجسيدًا للاهتمام الكبير والدعم الكريم الذي تحظى به رياضة المملكة من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، منوهًا في الوقت ذاته بالمستويات الفنية الكبيرة والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون، والتي تبشر بمستقبل متميز للمنتخبات السعودية.وكان المنتخب السعودي تحت (19) عامًا قد حقق لقب بطولة كأس الخليج العربي تحت (20) عامًا في نسختها الأولى، والتي أقيمت في مدينة أبها، فيما حقق المنتخب السعودي تحت (17) عامًا بطولة كأس الخليج العربي، والتي احتضنتها قطر، واختتمت منافساتها قبل أيام.