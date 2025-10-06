«هانسن» بطل سباق «إكستريم إي» القدية

اختتمت في مدينة القدية بالعاصمة الرياض منافسات السباق الثاني والأخير من سباق «ديزرت إكس»، ضمن سلسلة سباقات «إكستريم إي» لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بإشراف وزارة الرياضة، ومن خلال الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، ومدينة القدية.

وتوّج النرويجي أندرياس باكيرود، والبريطانية كايتي مَننغز، من فريق هانسن (Hansen)، بجائزة المركز الأول، فيما جاء السويدي كيفن هانسن، والأسترالية مولي تايلور، من فريق جميل موتور سبورت، في المركز الثاني، فيما حل فريق كريستوفرسون موتورسبورت (KMS) بقيادة السويدي يوهان كريستوفرسون، ومواطنته ميكايلا كوتولينسكي في المركز الثالث.

وشهد السباق التعويضي حماساً كبيراً ومنافسة قوية بين السائقين، حيث تمكن فريق جي بي إكس (JBX Powered by Team Monaco) الذي يضم كلاً من الفنلندي تومي هولمان والإسبانية كريستين جي زد من انتزاع الصدارة، تلاه فريق كارل كوكس موتورسبورت (Carl Cox Motorsport)، بقيادة الألماني تيمو شايدر، والسويدية كلارا أندرسون، في المركز الثاني، فيما حجز فريق ستراد (STRAD)، الذي يضم البريطاني باتريك أودونوفان، والأمريكية أماندا سورينسين المركز الثالث.

ويتسق احتضان المملكة لهذا الحدث للمرة الخامسة على التوالي مع الجهود المستمرة لترسيخ الحضور العالمي للسعودية، والتأكيد على كونها وجهةً رياضية رائدة، وموطناً للبطولات الكبرى من خلال استضافة الفعاليات المتميزة، والمساهمة بتحقيق المستهدفات الوطنية في رؤية السعودية 2030.