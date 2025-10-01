بهدفَي الخيبري وفيليكس.. النصر يهزم الزوراء في العراق

واصل ممثل الوطن (النصر) تألقه في دوري «أبطال آسيا2» محققاً الفوز الثاني على التوالي، بعدما تغلب خارج ملعبه على الزوراء العراقي 2-0 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الأربعاء) على استاد الزوراء في بغداد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026.أحرز هدفي النصر عبدالله الخيبري (د:52) وجواو فيليكس (د:81).بدأ الزوراء اللقاء بقوة حينما كان البادئ بالهجوم من خلال رأسية ميثم جبار التي جاءت من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم، وتصدى حارس النصر بينتو كريبسكي لتسديدة حيدر عبدالكريم التي جاءت من خارج منطقة الجزاء، في حين جاءت المحاولة الهجومية الأولى لصالح النصر عن طريقه لاعبه سلطان الغنام الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم، ومن ثم لعب عبدالإله العمري كرة مقصية من داخل منطقة الجزاء ذهبت لخارج الملعب.وواصل النصر ضغطه في الشوط الثاني إلى أن تمكن البديل عبدالله الخيبري من تسجيل هدف التقدم من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك هدفاً أول للنصر (د:52)، وفرض جواو فيليكس نجوميته في اللقاء حينما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بطريقة متقنة استقرت في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس جلال حسن هدفاً ثانياً للنصر (د:81).وبهذه النتيجة انفرد النصر بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للزوراء والاستقلال، في حين بقي رصيد غوا خالياً من النقاط.